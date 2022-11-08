Агенты ФСБ задержали 9 диверсантов СБУ возле Херсона, готовивших теракты

Российские правоохранители провели задержание девяти украинских диверсантов в Херсонской области.

Во вторник центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что агенты ведомства задержали группировку украинских диверсантов в Херсонской области, которые действовали в прямой координации со Службой безопасности Украины. По данным пресс-службы ФСБ, задержанные украинцы готовили теракты в городе.

Также в Федеральной службе безопасности отметили, что подготавливаемые украинскими шпионами теракты были направлены против представителей местной власти.