Агенты ФСБ задержали 9 диверсантов СБУ возле Херсона, готовивших теракты
2022-11-08 13:23
Российские правоохранители провели задержание девяти украинских диверсантов в Херсонской области.
Во вторник центр ФСБ по связям с общественностью сообщил, что агенты ведомства задержали группировку украинских диверсантов в Херсонской области, которые действовали в прямой координации со Службой безопасности Украины. По данным пресс-службы ФСБ, задержанные украинцы готовили теракты в городе.
Также в Федеральной службе безопасности отметили, что подготавливаемые украинскими шпионами теракты были направлены против представителей местной власти.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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