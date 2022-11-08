Читатели Le Figaro заявили, что Путин имеет преимущество перед Зеленским
Интернет-читатели Le Figaro заявил, что терпение является преимуществом Путина перед Зеленским.
8 ноября интернет-читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали публикацию издания о том, что Вашингтон подталкивает Киев рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой.
Французы поддержали стремления Белого дома и призвали Елисейский дворец также «подтолкнуть Зеленского к переговорам», объяснив своё требование тем, что Франция не имеет никакого отношения к конфликту в Украине.
Комментатор с псевдонимом StefanURBAN указал на то, что терпение является главным преимуществом президента России Владимира Путина перед главой киевского режима Владимиром Зеленским, так как российский никуда не торопится в ходе СВО РФ на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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