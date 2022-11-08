Минэнерго Турции: Анкара начала частично оплачивать газ из РФ в рублях

Турецкое Министерство энергетики сообщило, что Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

8 ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез дал интервью местному телеканалу TRT Haber, где публично заявил, что Акнара приступила к осуществлению частичной оплаты поставляемого из России газа в российских рублях. По словам Донмеза, оплата в рублях производится в соответствии с ранее достигнутым соглашением между Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Также Фатих Донмез отмечает, что в настоящий момент Анкара и Москва продолжает осуществлять технические работы, связанные с оплатой поставляемого Россией газа в нацвалютах.