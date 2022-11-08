Минэнерго Турции: Анкара начала частично оплачивать газ из РФ в рублях
2022-11-08 13:27
Турецкое Министерство энергетики сообщило, что Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях.
8 ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез дал интервью местному телеканалу TRT Haber, где публично заявил, что Акнара приступила к осуществлению частичной оплаты поставляемого из России газа в российских рублях. По словам Донмеза, оплата в рублях производится в соответствии с ранее достигнутым соглашением между Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
Также Фатих Донмез отмечает, что в настоящий момент Анкара и Москва продолжает осуществлять технические работы, связанные с оплатой поставляемого Россией газа в нацвалютах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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