Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
2022-11-08 13:33
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что власти региона могут принять "сложные" решения уже в ближайшие несколько дней.
8 ноября заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов публично заявил, что ситуация в регионе очень близка к развязке, поскольку уже в ближайшие дни местные власти могут принять "сложные решения", направленные на сохранения жизней мирного населения.
Накануне Стремоусов сообщил, что в Херсонской области завершилась эвакуация гражданских лиц, которые согласились покинуть регион добровольно. При этом Кирилл Стремоусов отметил, что ещё не уехавшие из Херсона могут эвакуироваться самостоятельно, используя безопасные маршруты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
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