Церемония прощания с Светланой Бабаевой началась в Москве

В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с журналисткой Светланой Бабаевой.

Как сообщает РИА Новости, журналистка Светлана Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из Крымских учебно-тренировочных полигонов, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, после в газете "Известия" в отделе политики.