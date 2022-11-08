Церемония прощания с Светланой Бабаевой началась в Москве
2022-11-08 13:37
В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с журналисткой Светланой Бабаевой.
Как сообщает РИА Новости, журналистка Светлана Бабаева погибла 28 октября в результате несчастного случая на одном из Крымских учебно-тренировочных полигонов, где занималась военно-спортивной стрельбой.
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, окончила юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, после в газете "Известия" в отделе политики.
Опубликовано: Илья Крылов
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->