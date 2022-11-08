Французский кардинал признался что 35 лет назад изнасиловал 14-летнюю девочку

За 70 лет со стороны священников или других деятелей, связанных с церковью, в этой стране насилию подверглись около 330 000 детей.

Кардинал Жан-Пьер Рикар, один из самых высокопоставленных прелатов католической церкви Франции, заявил, что 35 лет назад он оскорбил 14-летнюю девочку и отказывается от своих религиозных обязанностей.

Этот шаг был сделан после того, как в прошлогоднем отчете было выявлено большое количество случаев сексуального насилия над детьми во Французской католической церкви.

«Тридцать пять лет назад, когда я был священником, я вел себя предосудительно с 14-летней девочкой, — говорится в письменном заявлении Рикарда.- Мое поведение неизбежно привело к серьезным и долговременным последствиям для этого человека».

78-летний Рикар был архиепископом Бордо на юго-западе Франции, пока не ушел в отставку с этой должности в 2019 году, чтобы служить в своей родной епархии Динь-ле-Бен на юге страны. В 1980-х годах он был священником в Марсельской епархии.

Объявление было сделано на пресс-конференции президентом конференции французских епископов архиепископом Эриком де Мулен-Бофор. Мулен-Бофор сказал, что в общей сложности 11 епископов и бывших епископов, включая Рикара, подверглись обвинениям в сексуальном насилии в различных случаях, расследованных французским правосудием или церковными властями.

По словам Рикара, он разговаривал с жертвой и просил у нее прощения, не уточнив, когда. Он сказал, что также просил прощения у «всех, кого обидел» в своем заявлении.

Когда Французская католическая церковь только начала выплачивать финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия над детьми, Рикар решил «больше не молчать» и заявил, что он готов к наказанию правосудия страны и церковных властей.

Опубликованное в прошлом году независимой комиссией исследование, показало, что за 70 лет со стороны священников или других деятелей, связанных с церковью, во Франции сексуальному насилию подверглись около 330 000 детей.