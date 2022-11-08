ВКС России сбили ударный вертолёт Ми-24 ВВС Украины в Херсонской области
2022-11-08 13:45
В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация сбила украинский ударный вертолёт Ми-24 в небе Херсонской области.
8 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенко в пресс-релизе заявил, что служащие российских воздушно космических сил сбили ударный вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины в небе близ села Нововоскресенское Херсонской области .
Конашенков также добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине, российские военнослужащие уничтожили 171 вертолёт украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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