ВКС России сбили ударный вертолёт Ми-24 ВВС Украины в Херсонской области

APS
2022-11-08 13:45

В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация сбила украинский ударный вертолёт Ми-24 в небе Херсонской области.

8 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенко в пресс-релизе заявил, что служащие российских воздушно космических сил сбили ударный вертолёт Ми-24 воздушных сил Украины в небе близ села Нововоскресенское Херсонской области .

Конашенков также добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине, российские военнослужащие уничтожили 171 вертолёт украинской стороны.

Опубликовано: Диана Мудреченко











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