Туристическая отрасль просит новую отсрочку по ковидным путевкам
2022-11-08 13:51
Представители туротрасли просят власти увеличить срок продления отсрочки по ковидным путевкам.
Как пишет РИА Новости, представители туристической отрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте туроператоров.
В данном прошении туроператоры указывают на сложную международную обстановку и трудности отправки туристов за рубеж в связи с данными обстоятельствами.
Представители туротрасли просят о продлении действия постановления правительства, в котором предусмотена отсрочка по возврату денег туристам по несостоявшимся из-за пандемии поездкам, до конца этого года.
Опубликовано: Илья Крылов
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