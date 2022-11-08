Туристическая отрасль просит новую отсрочку по ковидным путевкам

Представители туротрасли просят власти увеличить срок продления отсрочки по ковидным путевкам.

Как пишет РИА Новости, представители туристической отрасли направили в Госдуму и правительство РФ коллективное письмо с просьбой ослабить финансовую нагрузку на работающих в выездном сегменте туроператоров.

В данном прошении туроператоры указывают на сложную международную обстановку и трудности отправки туристов за рубеж в связи с данными обстоятельствами.

Представители туротрасли просят о продлении действия постановления правительства, в котором предусмотена отсрочка по возврату денег туристам по несостоявшимся из-за пандемии поездкам, до конца этого года.