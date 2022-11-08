ВТБ выиграл суд у Анжелики Агурбаш, ее обязали выплатить банку 700 тысяч рублей

Певица оформила кредитную карту с лимитом 1 миллион рублей и часть этих средств потратила, но возвращать не стала.

Банк ВТБ отсудил у Анжелики Агурбаш сумму почти в 700 тысяч рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash. Певица не отдавала банку задолженность по кредитной карте.

Около десяти лет назад звезда развелась с «колбасным королем», бизнесменом Николаем Агурбашем. Чтобы съехать от экс-мужа, Анжелика оформила кредитную карту с лимитом 1 миллион рублей.

Часть этих средств Агурбаш потратила, и возвращать не стала. На 2022 год ее задолженность перед банком составила 686 тысяч рублей.

Суд встал на сторону ВТБ, обязав певицу выплатить заемные средства.

В суд против Анжелики Агурбаш подала также белорусская фабрика шуб. Исполнительница взяла под реализацию 40 изделий из меха и не отдала ни шубы, ни деньги. Организация подала иск в размере $83 тысячи.