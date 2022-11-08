Германия потеряла уже 110 миллиардов евро из-за высоких цен на энергоносители

По подсчетам Института Ifo, стремительный рост цен на энергоносители обходится Германии в общей сложности почти в 110 миллиардов евро потерянного реального дохода.

Эти средства не смогут быть направлены для решения споров между работниками в рамках коллективных переговоров и переговоров о повышении заработной платы, которые активно ведутся во многих отраслях экономики ФРГ.

«Текущее снижение реальных доходов, вероятно, сохранится в ближайшие годы», — заявил во вторник экономический исследователь Ifo Тимо Воллмерсхойзер.

«С одной стороны, цены на энергоносители, вероятно, останутся постоянно высокими с потерей России как поставщика. С другой стороны, зависимость Германии от импорта энергии не изменится в ближайшее время», - добавил эксперт.

Институт опубликовал исследование на фоне текущего раунда коллективных переговоров в металлургической и электротехнической промышленности.