Германия потеряла уже 110 миллиардов евро из-за высоких цен на энергоносители
По подсчетам Института Ifo, стремительный рост цен на энергоносители обходится Германии в общей сложности почти в 110 миллиардов евро потерянного реального дохода.
Эти средства не смогут быть направлены для решения споров между работниками в рамках коллективных переговоров и переговоров о повышении заработной платы, которые активно ведутся во многих отраслях экономики ФРГ.
«Текущее снижение реальных доходов, вероятно, сохранится в ближайшие годы», — заявил во вторник экономический исследователь Ifo Тимо Воллмерсхойзер.
«С одной стороны, цены на энергоносители, вероятно, останутся постоянно высокими с потерей России как поставщика. С другой стороны, зависимость Германии от импорта энергии не изменится в ближайшее время», - добавил эксперт.
Институт опубликовал исследование на фоне текущего раунда коллективных переговоров в металлургической и электротехнической промышленности.
Опубликовано: Тарас Медведев
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