МО РФ: войска России сбили самолёт Су-25 и вертолёт Ми-24 армии Украины

За сутки ведения спецоперации российские войска сбили один украинский вертолёт, один самолёт и семь дронов.

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков провёл рутинный дневной брифинг Министерства обороны России, в ходе которого сообщил, что вооружённые силы РФ сбили украинский вертолёт Ми-24 в Херсонской области и самолёт ВСУ Су-25 в Донецкой Народной республике. По словам Конашенкова, ликвидация украинской военной техники было произведено с помощью российских истребителей.

Также Игорь Конашенков рассказал, что за один день российская противовоздушная оборона перехватила 17 снарядов армии Украины, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, и семь беспилотных летательных аппаратов.