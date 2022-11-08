МО РФ: войска России сбили самолёт Су-25 и вертолёт Ми-24 армии Украины
За сутки ведения спецоперации российские войска сбили один украинский вертолёт, один самолёт и семь дронов.
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков провёл рутинный дневной брифинг Министерства обороны России, в ходе которого сообщил, что вооружённые силы РФ сбили украинский вертолёт Ми-24 в Херсонской области и самолёт ВСУ Су-25 в Донецкой Народной республике. По словам Конашенкова, ликвидация украинской военной техники было произведено с помощью российских истребителей.
Также Игорь Конашенков рассказал, что за один день российская противовоздушная оборона перехватила 17 снарядов армии Украины, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, и семь беспилотных летательных аппаратов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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