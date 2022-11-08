МИД РФ: Москва не будет выдвигать Киеву предварительных условий для переговоров
2022-11-08 14:11
Представитель МИД России Андрей Руденко утверждает, что переговорный процесс с Украиной может начаться без предварительных условий.
8 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей Руденко публично заявил, что официальный Кремль и все российские профильные ведомства не намерены выдвигать никаких предварительных условий правительству Украины для возобновления переговорного процесса между делегациями от Киева и Москвы.
По словам Руденко, единственным ключевым условием правительства России является требование проявить "добрую волю" со стороны представителей Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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