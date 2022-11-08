Йеллен: США просят Индию поддержать ограничение цен на нефть из РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что Индия обязана поддержать введение потолка цен на российскую нефть.

Во вторник глава американского Минфина Джанет Йеллен дала интервью индийскому информагентству PTI, где сообщала, что Индия должна поддержать предлагаемые странами G7 проекты по ограничению стоимости российской нефти. По мнению Йеллен, таким образом Индия может получить для себя дополнительную выгоду, поскольку нефть из России станет стоить ещё дешевле при и так невысокой цене.

Также Джанет Йеллен выразила уверенность, что при введении потолка цен на российскую нефть индийское правительство заполучит новые рычаги давления на Москву при ведении переговоров о поставках энергоресурсов из России.