Моргерштерн, покинувший Россию, работает в караоке-баре в Дубае
2022-11-08 14:44
О судьбе Алишера Моргерштерна в Дубае узнала журналистка Алена Жигалова, которая утверждает, что рэпер пытается устраивать шоу в караоке-баре для русских.
Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова разузнала, где трудится Рэпер Алишер Моргерштерн, покинувший РФ еще в 2021 году. Оказывается, артист пытается устраивать шоу для русских в караоке-баре в Дубае.
Блогер посетила мероприятие, где выступал рэп-исполнитель, отметив, что он представлял публике свои старые хиты.
Жигалова считает, что последний альбом Моргенштерна был провальным.
Гости вечеринки веселились от души, а сам Алишер откупорил гигантскую бутылку шампанского и обливал им всех присутствующих.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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