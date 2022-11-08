Моргерштерн, покинувший Россию, работает в караоке-баре в Дубае

О судьбе Алишера Моргерштерна в Дубае узнала журналистка Алена Жигалова, которая утверждает, что рэпер пытается устраивать шоу в караоке-баре для русских.

Ведущая Ютуб-шоу "Алена, блин" Алена Жигалова разузнала, где трудится Рэпер Алишер Моргерштерн, покинувший РФ еще в 2021 году. Оказывается, артист пытается устраивать шоу для русских в караоке-баре в Дубае.

Блогер посетила мероприятие, где выступал рэп-исполнитель, отметив, что он представлял публике свои старые хиты.

Жигалова считает, что последний альбом Моргенштерна был провальным.

Гости вечеринки веселились от души, а сам Алишер откупорил гигантскую бутылку шампанского и обливал им всех присутствующих.