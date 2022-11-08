Эксперты рассказали, как обрезать герань, чтобы она стала еще пышнее
Этот цветок не самый прихотливый, но немного внимания все-таки требует, а в ответ о заботе готов радовать хозяев долгие годы.
Одна из важнейших составляющих ухода за геранью - ее обрезка. Если не "подстригать" цветок, нижние листья начнут опадать, и зеленая масса будет расти лишь на макушке растения.
К обрезке нужно приступать только тогда, когда герань отцвела. Вне зависимости от размера куста необходимо срезать от 3 до 6 побегов.
При этом нельзя зыбывать и про верхушки, которые также необходимо укорачивать. Кроме того, - обрезать искривленные побеги.
Но нужно держать баланс: обрезать не более, чем 20 процентов от растения, чтобы герань не переживала большой стресс.
И не забыть места срезов обработать активированным углем.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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