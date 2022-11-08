Следователи провели обыски в филиалах банка UBS в Мюнхене и Франкфурте в связи с делами Алишера Усманова

В Германии расширяются расследования в отношении российского бизнесмена Алишера Усманова по подозрению в отмывании денег, во вторник следователи провели обыски в местах расположения крупного банка UBS во Франкфурте и Мюнхене.

«Мы подтверждаем, что прокуроры в настоящее время проводят обыски в помещениях отделений UBS Europe SE во Франкфурте и Мюнхене. Мы полностью сотрудничаем с властями и просим вашего понимания, что в настоящее время мы не можем давать дальнейшие комментарии по этому вопросу», — сообщил Spiegel Online со ссылкой на компетентный источник.

Прокуратура Франкфурта подтвердила обыск крупного банка по подозрению в отмывании денег одним из его клиентов. Против самого банка и его сотрудников никаких расследований не ведется.

Усманова подозревают в инициировании нескольких сделок в период с 2017 по 2022 год с целью сокрытия происхождения средств. Согласно имеющейся информации речь идет о десятках миллионов евро.

Представители Алишера Усманова оперативно отреагировали на заявления немецкой стороны. Они отрицают любую причастность Усманова к незаконным денежным операциям.