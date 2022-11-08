Диверсант СБУ совершил самоподрыв в Бериславе Херсонской области
2022-11-08 15:43
Украинский диверсант подорвал себя недалеко от Херсона, пытаясь убежать от российских правоохранителей.
Днём 8 ноября военные корреспонденты российского информационного агентства "ТАСС" сообщили, что сотрудники МВД России обнаружили диверсанта Службы безопасности Украины, который готовил теракт в городе Бериславе Херсонской области. По данным "ТАСС", украинский диверсант совершил самоподрыв, когда понял, что не может скрыться от российских полицейских.
Примечательно, что ряд независимых российских корреспондентов сегодня доложили о начала масштабного контрнаступления ВСУ в Бериславе, однако эту информацию ещё не подтвердили в Минобороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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