Власти Приднестровья вынуждены приостановить работу крупных предприятий из-за газового саботажа Молдовы

Молдова резко снизила поставки газа в Приднестровье, что стало причиной приостановки работы целого ряда крупных заводов сообщил во вторник глава Минэкономики республики Оболоник.

В условиях недостатка энергоресурсов для работы предприятий и обеспечения домохозяйств правительство приняло экстренные меры.

По заявлению Оболоника были временно остановлены работы на Молдавском металлургическом заводе, Рыбницком цементном комбинате и ряде других предприятий.

Молдавская ГРЭС сейчас использует для подачи энергии только один энергоблок, сообщили в пресс- службе министерства.

Эксперты не исключают, что тем самым оказывается давление на Россию в связи с активными атаками на энергосистему Украины.