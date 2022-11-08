Власти Приднестровья вынуждены приостановить работу крупных предприятий из-за газового саботажа Молдовы
2022-11-08 15:53
Молдова резко снизила поставки газа в Приднестровье, что стало причиной приостановки работы целого ряда крупных заводов сообщил во вторник глава Минэкономики республики Оболоник.
В условиях недостатка энергоресурсов для работы предприятий и обеспечения домохозяйств правительство приняло экстренные меры.
По заявлению Оболоника были временно остановлены работы на Молдавском металлургическом заводе, Рыбницком цементном комбинате и ряде других предприятий.
Молдавская ГРЭС сейчас использует для подачи энергии только один энергоблок, сообщили в пресс- службе министерства.
Эксперты не исключают, что тем самым оказывается давление на Россию в связи с активными атаками на энергосистему Украины.
Опубликовано: Тарас Медведев
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