Издание Bloomberg утверждает, что Россия заняла роль спасителя беднейших стран от капиталистической экспансии западных государств.

Американская газета Bloomberg уведомляет, что европейские государства, отказавшись от поставок газа из России после начала спецоперации в Украине, начали массово скупать газ у сторон, которые ещё не успели заключить газовые контракты, что существенно повысило стоимость данного энергоресурса. Также некоторые страны отказываются от уже заключенных контрактов для более выгодной продажи газа Европе.

По данным Bloomberg, из-за этого некоторые беднейшие и развивающиеся государства рисковали остаться без газа, однако им на помощь пришла Россия, уже начавшая снабжать энергоресурсами Индию и Пакистан.