Волочкова пожаловалась на сложные отношения с дочкой, которая с 13 лет живет с отцом
2022-11-08 16:36
Артистка балета Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна находятся в сложных отношениях. Наследница балерины хочет учится в Сорбоне, а мать не поддерживает ее в этом.
Наследница Анастасии Волочковой Ариадна, проживающая с отцом Игорем Вдовиным, намерена поступать в Сорбонну, но мать не поддерживает ее в этом, о чем балерина рассказала "Пятому каналу".
По словам Волочковой, Ариадна любит Францию. Прошлым летом девочка провела целый месяц в Париже, она выучила французский язык в совершенстве.
Балерина хочет, чтобы дочка училась в РФ, но мешать выбору Ариадны не станет.
Отношения с наследницей Волочкова считает "достаточно сложными". С 13 лет дочь не живет с матерью.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->