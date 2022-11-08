Волочкова пожаловалась на сложные отношения с дочкой, которая с 13 лет живет с отцом

Артистка балета Анастасия Волочкова и ее дочь Ариадна находятся в сложных отношениях. Наследница балерины хочет учится в Сорбоне, а мать не поддерживает ее в этом.

Наследница Анастасии Волочковой Ариадна, проживающая с отцом Игорем Вдовиным, намерена поступать в Сорбонну, но мать не поддерживает ее в этом, о чем балерина рассказала "Пятому каналу".

По словам Волочковой, Ариадна любит Францию. Прошлым летом девочка провела целый месяц в Париже, она выучила французский язык в совершенстве.

Балерина хочет, чтобы дочка училась в РФ, но мешать выбору Ариадны не станет.

Отношения с наследницей Волочкова считает "достаточно сложными". С 13 лет дочь не живет с матерью.