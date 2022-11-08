Масляков вернулся к роли ведущего КВН после продолжительной болезни
2022-11-08 17:01
Александр Масляков снова в строю. Ведущий вернулся в КВН, чтобы радовать фанатов "Клуба веселых и находчивых" своим остроумием.
12 ноября зрители КВН увидят Александра Васильевича Маслякова в привычном образе. Ведущий снова в строю после продолжительной болезни.
Второй четвертьфинал в эту субботу в 21:35 на "Первом канале" будет вести Масляков.
Возвращение отца в передачу подтвердил и Александр Масляков-младший.
В состав жюри юмористической программы войдут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева и Алексей Кривеня.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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