Масляков вернулся к роли ведущего КВН после продолжительной болезни

APS
2022-11-08 17:01

Александр Масляков снова в строю. Ведущий вернулся в КВН, чтобы радовать фанатов "Клуба веселых и находчивых" своим остроумием.

12 ноября зрители КВН увидят Александра Васильевича Маслякова в привычном образе. Ведущий снова в строю после продолжительной болезни.

Второй четвертьфинал в эту субботу в 21:35 на "Первом канале" будет вести Масляков.

Возвращение отца в передачу подтвердил и Александр Масляков-младший.

В состав жюри юмористической программы войдут Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева и Алексей Кривеня.

Опубликовано: Наталья Гончарова











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