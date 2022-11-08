При пожаре в ночном клубе в Костроме погиб десантник вернувшийся с СВО
При пожаре в клубе «Полигон» в Костроме погиб спасавший посетителей участник СВО Редников.
8 ноября РИА Новости сообщили ссылаясь на данные Telegram-канала Mash, что пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме погиб военнослужащий Александр Редников, участвовавший в спецоперации на Украине.
Сообщается, что десантник с позывным "Тринадцатый" приехал со спецоперации и расписался со своей девушкой за неделю до случившегося.
Отмечается, что около клуба мужчина оказался случайно, проезжая мимо в такси, Редников заметил дым и сразу же попросил становить машину и побежал внутрь, чтобы спасти людей.
Военный вывел несколько человек, но надышался дымом и погиб сам, став тринадцатой жертвой пожара.
Опубликовано: Елена Калиновская
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