Дубай и Абу-Даби теперь открыты для въезда без ковидных ограничений

В Дубай и Абу-Даби больше не нужны ковидные документы для посещения страны.

Как сообщает РИА Новости, с 8 ноября в Дубай и Абу-Даби упразднили ковидные ограничения въезда для иностранных туристов, больше не нужно предоставлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для посещения этих стран понадобится только действующий загранпаспорт.

Так же, вчера, в Объединенных Арабских Эмиратах отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.

Как отметили в ассоциации здравоохранения, ожидается что официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа.