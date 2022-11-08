Дубай и Абу-Даби теперь открыты для въезда без ковидных ограничений
2022-11-08 17:52
В Дубай и Абу-Даби больше не нужны ковидные документы для посещения страны.
Как сообщает РИА Новости, с 8 ноября в Дубай и Абу-Даби упразднили ковидные ограничения въезда для иностранных туристов, больше не нужно предоставлять сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты. Для посещения этих стран понадобится только действующий загранпаспорт.
Так же, вчера, в Объединенных Арабских Эмиратах отменили масочный режим (за исключением медицинских учреждений) и зеленые пропуска для посещения достопримечательностей.
Как отметили в ассоциации здравоохранения, ожидается что официальные изменения внесут и другие эмираты, в том числе Шарджа.
Опубликовано: Илья Крылов
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