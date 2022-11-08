South China Morning Post: Китай показал ракету, похожую на российские «Кинжалы»

Китай показал ракету, похожую на российские "Кинжалы", чтобы предупредить США.

8 ноября китайская авторитетная газет South China Morning Post сообщила, что на прошлой неделе центральное телевидение Китая показало бомбардировщик H-6K, под каждым крылом которого были размещены ракеты с маркировкой "2PZD-21", который приземлился в аэропорту Цзиньвань в городе Чжухай, чтобы затем быть представленным на международном авиасалоне Airshow China.

Издание сообщает, что замеченные ракеты- это экспортная версия китайских сверхзвуковых противокорабельных ракет YJ-21 с дальностью действия более 2 тысяч километров у которых характерная коническая форма боеголовки похожа на российскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования "Кинжал", которая способна нести ядерную боевую нагрузку и, как говорят, может развить скорость до 12 Махов и имеет дальность поражения 2 тысячи километров.

Однако, эксперты утверждают, что китайские ракеты мощнее и способны сдержать американские корабли от вхождения в регион в случае конфликта.