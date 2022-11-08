Вертолёт Ми-2 упал в Костромской области с 5 пассажирами на борту

Российский вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Костромской области РФ во время выполнения санитарного рейса.

Вечером 8 ноября журналисты российских изданий "ТАСС" и "РИА Новости" экстренно сообщили о том, что вертолёт Ми-8, совершавший плановый санитарный рейс в небе над Костромской областью России, потерпел крушение при ещё неустановленным обстоятельствам. По данным репортёров, на момент крушения на борту Ми-8 находились 8 пассажиров.

Издание "ТАСС" уведомляет, что к месту падения вертолёта уже направились сотрудники экстренных служб, который намереваются разыскать выживших для оказания помощи.