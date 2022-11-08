Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина

APS
2022-11-08 18:13

Сергей Шойгу провёл инспекцию командного пункта группировки российских военных в зоне спецоперации.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу направился в зону специальной военной операции, где проинспектировал объединённый командный пункт группировки российских войск, который выполняют боевые задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

Во время посещения места дислокации группы армии России в зоне СВО Шойгу заслушал доклад по оперативной обстановке от нового командующего группировкой российских сил спецоперации Сергея Суровикина.

Опубликовано: Ткачёв Андрей











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