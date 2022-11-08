Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
2022-11-08 18:13
Сергей Шойгу провёл инспекцию командного пункта группировки российских военных в зоне спецоперации.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу направился в зону специальной военной операции, где проинспектировал объединённый командный пункт группировки российских войск, который выполняют боевые задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.
Во время посещения места дислокации группы армии России в зоне СВО Шойгу заслушал доклад по оперативной обстановке от нового командующего группировкой российских сил спецоперации Сергея Суровикина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->