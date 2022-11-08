Newsweek: Украина пытается установить новые отношения с правительством Китая
2022-11-08 18:22
Украинское правительство пытается установить новые отношения с руководством Китая, боясь навредить экономическим связям.
8 ноября обозреватели американского журнала Newsweek Джонг Фенг и Бреннан, со ссылкой на пожелавшего сохранить свою анонимность высокопоставленного украинского чиновника, сообщили о том, что Киев предпринимает попытки для наращивания двусторонних отношений с Пекином.
Источник Newsweek, утверждает, что Украина видит в КНР перспективного экономического партнёра, поэтому власти киевского режима намерены «держать дверь открытой для Китая» и быть осмотрительнее в своих высказываниях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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