Украинское правительство пытается установить новые отношения с руководством Китая, боясь навредить экономическим связям.

8 ноября обозреватели американского журнала Newsweek Джонг Фенг и Бреннан, со ссылкой на пожелавшего сохранить свою анонимность высокопоставленного украинского чиновника, сообщили о том, что Киев предпринимает попытки для наращивания двусторонних отношений с Пекином.

Источник Newsweek, утверждает, что Украина видит в КНР перспективного экономического партнёра, поэтому власти киевского режима намерены «держать дверь открытой для Китая» и быть осмотрительнее в своих высказываниях.