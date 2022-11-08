Китай показал свой вариант российского гиперзвукового «Кинжала» на выставке Airshow China

APS
2022-11-08 18:31

Традиционный авиасалон Airshow China продемонстрировал новинки китайской авиационно-космической отрасли, в том числе новую гиперзвуковую ракету.

Наряду с новейшими многоцелевыми истребителями 6-го поколения для НОАК, разработчики показали аналог российского «Кинжала».

Сообщается, что впервые публично была продемонстрирована противокорабельная гиперзвуковая ракета воздушного базирования. 

Как известно главным противником КНР в регионе является 6-й флот США. Но новейшая разработка предупредила Пентагон, что не стоит вмешиваться в планы КНР по воссоединению материкового Китая и острова Тайвань сообщает, газета South China Morning Post.

Опубликовано: Тарас Медведев











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