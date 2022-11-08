Китай показал свой вариант российского гиперзвукового «Кинжала» на выставке Airshow China
2022-11-08 18:31
Традиционный авиасалон Airshow China продемонстрировал новинки китайской авиационно-космической отрасли, в том числе новую гиперзвуковую ракету.
Наряду с новейшими многоцелевыми истребителями 6-го поколения для НОАК, разработчики показали аналог российского «Кинжала».
Сообщается, что впервые публично была продемонстрирована противокорабельная гиперзвуковая ракета воздушного базирования.
Как известно главным противником КНР в регионе является 6-й флот США. Но новейшая разработка предупредила Пентагон, что не стоит вмешиваться в планы КНР по воссоединению материкового Китая и острова Тайвань сообщает, газета South China Morning Post.
Опубликовано: Тарас Медведев
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