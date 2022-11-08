Один человек погиб при падении вертолёта Ми-2 около аэропорта «Сокеркино» в Костромской области
2022-11-08 18:31
Экстренные службы сообщили, что при падении многоцелевого вертолёта Ми-2 около аэропорта «Сокеркино» в Костромской области скончался один человек.
Во вторник вечером, 8 ноября 2022 года, российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило, что в результате падения многоцелевого вертолёта Ми-2 в 4 километрах от аэропорта федерального значения «Сокеркино» погиб один человек.
Сообщается, что ещё четверо получили ранения различной степени тяжести. На место крушения Ми-2 следуют пожарно-спасательные подразделения и губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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