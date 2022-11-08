Известную болгарскую актрису Виолету Доневу в собственном доме зарезала ее родная внучка

Звезда заботилась о внучке, давала ей деньги. Следствие предположило, что отказ в очередной просьбе денег мог спровоцировать агрессию у девушки.

Одна из знаковых картин, которая принесла славу и известность болгарской актрисе Виолете Доневой - «Любовь». За исполнение главной роли в этой ленте она удостоена приза VIII Московского международного кинофестиваля, напоминает Вумен.ру.

Артистка снималась до девяностых, а потом ушла на пенсию. 28 октября Сети облетела жуткая новсть: 79-летнюю звезду кино и театра нашли мертвой в ее же доме. Позже выяснилось, что погибла она еще раньше - 22 октября.

Правоохранители вскрыли дверь, потому что звезда несколько дней не отвечала на звонки родных, и увидели страшное. Эксперты зафиксировали на теле погибшей колото-резаные раны.

Главной подозреваемой стала 18-летняя внучка женщины, позже подозрения подтвердились. Иветт Стайкова арестована. Как уточняет издание, девушка 4 года употребляла запрещенные вещества и была психически неуравновешенной, ей ставили диагноз шизофрения.

Донева заботилась о внучке, давала ей деньги. Следствие предположило, что отказ в очередной просьбе денег мог спровоцировать агрессию. Девушка знала, что у бабушки есть средства за недавно проданную квартиру в Варне.

Убийцу вычислили по камерам наблюдения. Следствие обнаружило на кроссовках убийцы кровь Виолеты. Предполагается, что из-за диагноза Иветт может отправиться в психиатрическую больницу.