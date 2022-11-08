Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше уровня инфляции
2022-11-08 18:58
Глава Минтруда Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции.
Как сообщает новостной портал РИА Новости, 8 ноября глава Министерства труда Российской Федерации Антон Олегович Котяков заявил, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум обгонят показатель инфляции в стране.
Так же глава минтруда рассказал о прогнозируемом в новом году росте материнского капитала на первого ребенка в семье, который составит около 590 тысяч рублей.
Опубликовано: Илья Крылов
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