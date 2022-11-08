Котяков: МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше уровня инфляции

Глава Минтруда Котяков заявил, что МРОТ и прожиточный минимум с нового года вырастут выше инфляции.

Как сообщает новостной портал РИА Новости, 8 ноября глава Министерства труда Российской Федерации Антон Олегович Котяков заявил, что с 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум обгонят показатель инфляции в стране.

Так же глава минтруда рассказал о прогнозируемом в новом году росте материнского капитала на первого ребенка в семье, который составит около 590 тысяч рублей.