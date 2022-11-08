Первые экзитполы выборов в США показывают уверенный перевес республиканцев
2022-11-08 19:03
Первые результаты опросов в местах голосования показывают, что республиканцы идут с уверенным отрывом от своих оппонентов.
Напомним, что сегодня, 8 ноября в США проходит ключевое политическое событие 2022 года, которое решит смогут ли республиканцы в дальнейшем активно противостоять инициативам демократов, которые в этом году получат все больше критики.
Как показывают опросы в традиционных республиканских штатах красные лидируют, как и ожидалось задолго до дня выборов.
Washington Post пока распределила республиканцам 246 мест в Конгрессе и 54 в Сенате, против, соответственно, 189 и 46 у демократов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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