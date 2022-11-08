«Страна.ua»: взрывы слышны в Кривом Роге
2022-11-08 19:13
Украинские СМИ сообщили о том, что в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы.
Во вторник вечером, 8 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна.ua», со ссылкой на местных жителей, сообщило о нескольких мощных взрывах, которые прогремели в Кривом Роге на югo-зaпaде Днeпpoпeтpoвcкoй oблacти.
Согласно данным ресурса «Карта воздушных тревог» в городе Кривом Роге с 18:24 до 19:09 звучала сирена воздушной тревоги из-за ракетной угрозы. Точная причина взрывов пока не ясна.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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