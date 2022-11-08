ABC News: Украина попросила у США системы противовоздушной обороны C-RAM

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил у Конгресса США системы противовоздушной обороны C-RAM для Украины.

8 ноября американский телеканал ABC News, со ссылкой на письмо спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука к Конгрессу США, сообщило о том, что Украина просит Соединённые Штаты о включении систем противовоздушной обороны C-RAM в новый пакет военной помощи.

Стефанчук объяснил свою просьбу о поставках в Украину ПВО C-RAM, которая может совершать около 4 500 выстрелов в минуту, необходимостью защиты «важных объектов и особенно важных электростанций».