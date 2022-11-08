Мэр латвийского города Резекне раскритиковал снос памятников советским солдатам
2022-11-08 19:46
Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич резко осудил власти страны за снос советских памятников.
8 ноября РИА Новости сообщили, что на своей странице в Facebook мэр города Александр Барташевч сообщил, что памятник советским воинам в Резекне будет снесен 15 ноября.
"Сегодня я не силах остановить надругательства над нашими памятниками" -признал Александр Барташевич на странице своего канала.
Барташевич сообщил, что он предлагал перенести памятник на Мирное кладбище или сохранение памятника в Резекне, но в обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы.
Сообщается, что в народе этот монумент часто называют "Алеша".
Опубликовано: Елена Калиновская
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