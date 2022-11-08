Домбровскис: ЕС не сможет выделить Украине 3 млрд из 9 млрд евро, обещанных Киеву в мае

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не сможет выделить Украине 3 миллиарда из 9 миллиардов евро, обещанных Киеву в мае.

8 ноября заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что Украина не получит треть средств, предусмотренных программой помощи в 9 миллиардов евро, которая была обещана Киеву ещё в мае.

Валдис утверждает, что в ходе дискуссии среди членов ЕК «оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году», за который Украина получила лишь 3,5 миллиардов из обещанных 9 миллиардов евро.