Кристерссон: Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО
2022-11-08 20:01
Шведский премьер Кристерссон сообщил, что Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО.
8 ноября РИА новости сообщили, что премьер Швеции Улоф Кристерссон после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Стокгольм полностью выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО.
Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.
Сразу Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары.
Опубликовано: Елена Калиновская
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