Кристерссон: Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО

Шведский премьер Кристерссон сообщил, что Стокгольм выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО.

8 ноября РИА новости сообщили, что премьер Швеции Улоф Кристерссон после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Стокгольм полностью выполнит соглашение с Анкарой по членству в НАТО.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.

Сразу Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары.