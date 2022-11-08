Эти растения в доме - залог семейного счастья и благополучия

Комнатные цветы нужно выбирать с умом. Одни лучше никогда не заводить в доме, другие принесут владельцу удачу, гармонию и достаток.

Спатифиллум или "женское счастье" - название говорит само за себя. Растение убережет от ссор с супругом и спасет от одиночества, притягивая противоположный пол.

Антуриум - "мужское счастье". Приносит удачу мужчинам, укрепляет потенцию, поэтому поставить его лучше всего в спальню.

Растение очищает воздух, помогает улучшить отношения со второй половинкой, притягивает успех. Одинокие мужчины с антуриумом быстрее находят свою любовь.

Фуксия подходит творческим людям. Она приносит вдохновение, развивает способности, притягивает успех во всех начинаниях.

Бугенвиллея поможет разбогатеть. Она не просто приносит достаток в дом, а значительно улучшает финансовое состояние.

Фиалки успокаивают и помогают обрести душевное равновесие. Белые цветы возвращают уверенность в себе и дарят покой.

Фиалка - цветок мира, его нужно заводить людям, которые часто ссорятся. Растение также считают символом верности, оно помогает сохранить любовь второй половинки.

Долларовое дерево (Замиокулькас) - талисман, приносящий удачу и хороший доход. Отличный вариант для офиса, кабинета финдиректора.

Растение оздоравливает атмосферу, чистит воздух, принимает на себя вредное излучение офисной техники.

Аихризон бережет домашний очаг. Его принято дарить новоселам, чтобы в доме прижились мир и гармония, а также водились деньги.

Другое название аихризона - "дерево любви", "дерево счастья". Поставить растение лучше у входа в жилище, оно будет впитывать в себя негативную энергетику, приходящую в дом извне.

Кислица позволяет улучшить материальное положение семьи, умножает доходы в разы. Растение приносит удачу, особенно тем, кто заселяется на новое место.

Цветок приведет с собой в новый дом успех в денежных делах. Кислица помирит ссорящихся, возродит доверие между супругами.

Гибискус символизирует семейную гармонию, взаимное уважение, пылкую страсть. Китайская роза разожгет угасающую любовь, вернет былые эмоции у супругов.

Незамужняя девушка быстро обретет семейное счастье, расцветет, как роза, выращивая гибискус. Там, где есть китайская роза не место лени, апатии, вялости, наоборот дом полон энергии, бодрости, движения.

Цветок легко справляется с депрессией и отчаяньем. Он оздоровит атмосферу в доме, поможет болезненным комнатным цветам обрести силу и пойти в рост.