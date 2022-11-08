В Беларуси запретили пересекать границу со странами ЕС на электросамокатах

В Госпогранкомитете заявили о запрете на пересечение белорусской границы со странами ЕС на электросамокатах.

8 ноября пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале рассказала о том, как изменения ПДД отразились на желающих пересечь государственную границу белорусах.

В Госпогранкомитете сообщили, что после вступления в силу указа президента Беларуси Александра Лукашенко «О совершенствовании организации дорожного движения», владельцы электросамокатов, гироскутеров и сегвеев приравнены к пешеходам и не смогут пересечь границу со странами Европейского союза на данных средствах передвижения.