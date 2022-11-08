Томас-Гринфилд: США не будут принуждать Украину к переговорам с Россией
2022-11-08 20:57
Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон не намерен принуждать Киев возобновлять переговоры с Москвой.
8 ноября украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе своего рабочего визита в Украину прокомментировала распространяемую рядом крупных западных изданий информацию о «непубличных переговорах» Вашингтона, Киева и Москвы.
Томас-Гринфилд утверждает, что Вашингтон не будет оказывать давление на Киев для возобновления процедуры проведения мирных переговоров с Москвой, а также отметила, что «никаких переговоров, в которых Украина не сидит в водительском кресле» не будет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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