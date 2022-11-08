CNN: Байден заявил о двух ужасных годах для его правления в случае победы республиканцев

Президент США Джо Байден заявил, что победа Республиканской партии на выборах будет означать два ужасных года для его правления.

8 ноября американский телеканал CNN сообщил о том, что действующий президент США Джо Байден крайне обеспокоен возможной победой представителей Республиканской партии на выборах в Конгресс.

Байден считает, что победа республиканцев, которые по данным экзитполов уверенно лидируют, будет означать ужасные два года для его президентства, но с одним плюсом – у американского лидера будет ручка для подписания вето.