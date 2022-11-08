Трамп принял участие в голосовании во Флориде, анонсировав «впечатляющие» новости
2022-11-08 21:20
Экс-президент США Дональд Трамп со своей супругой принял участие в голосовании в Конгресс во Флориде, анонсировав «впечатляющие» новости.
8 ноября американский телеканал CBS сообщил о том, что бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп со своей женой Меланьей отдав свой голос на выборах в Конгресс во Флориде отдал свой голос за действующего губернатора республиканца Рона Де Сантиса и призвал сограждан прийти на избирательные участки.
Трамп также заявил о том, что американцев ждут «впечатляющие» новости из его частной резиденции во Флориде Мар-а-Лаго, являющейся постоянным местом жительством экс-президента США и его семьи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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