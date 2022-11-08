Инвэнь: вторжение армии Китая на Тайвань случится в ближайшее время
2022-11-08 21:28
Тайваньский президент Цай Инвэнь утверждает, что китайские войска вторгнуться на территорию острова уже скоро.
Вечером 8 ноябре президент Тайваня Цай Инвэнь публично заявила, что вооружённые силы Китайской Народной республики могут осуществить вторжение на территорию тайваньского острова в ближайшее время. По словам Инвэнь, её заявление не является пустыми словами и служит официальным предупреждением для всего западного мира.
Примечательно, что ранее ряд западных СМИ со ссылкой на ЦРУ заявило о приказе Си Цзиньпина к китайским войскам об установлении военного контроля над Тайванем до 2027 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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