Тайваньский президент Цай Инвэнь утверждает, что китайские войска вторгнуться на территорию острова уже скоро.

Вечером 8 ноябре президент Тайваня Цай Инвэнь публично заявила, что вооружённые силы Китайской Народной республики могут осуществить вторжение на территорию тайваньского острова в ближайшее время. По словам Инвэнь, её заявление не является пустыми словами и служит официальным предупреждением для всего западного мира.

Примечательно, что ранее ряд западных СМИ со ссылкой на ЦРУ заявило о приказе Си Цзиньпина к китайским войскам об установлении военного контроля над Тайванем до 2027 года.