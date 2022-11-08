Мама Алисы Аршавиной рассказала, где находится ее исчезнувшая дочь

Она уточнила, что ее дочь сейчас на операции, ей делают операцию на носу. И это еще не финал, а всего лишь один из этапов лечения.

На днях СМИ написали, что Алиса Аршавина якобы отдала крупный долг матери экс-мужа за проживание в ее доме с тремя детьми. Мать футболиста эту новость опровергла, сообщает СтарХит.

Татьяна Ивановна отметила, что так и не дождалась от бывшей невестки выплат, хотя выиграла суд. «Ничего она не отдавала и не собиралась. Мало ли что там написали. Пора бы понять, что это человек, который с утра до вечера врет - всем и вся, и про всех», — поделилась женщина.

Мама Алисы тоже не верит домыслам. Она уточнила, что ее дочь сейчас на операции. «В настоящий момент ей делают операцию на носу. Жду звонка от врача. Она сейчас со всеми не общается, и у нее много этапов, это пока не все», — поделилась Наталья.

Аршавина, по ее словам, также не знала об этих слухах. «Алиса очень удивлена. Кто-то неправду написал. Это увидела я, переслала ей. Она говорит: „Мам, я не знаю, кто такое придумал“. Нет, Алиса не платила ничего. Это фейк», — передала Сарычева.

Наталья рассказала, что в целом Алиса чувствует себя нормально. Она призналась, что простила дочку за резкие заявления. «Был период, у нее тогда голова поехала, тяжелый период. Развод, потом дом, 2 миллиона, внешность. Все это прошло», — поделилась мама Алисы.

При этом Наталья не собирается пускать на самотек ситуацию со взысканием с ее дочери миллионов «Будем подаваться в Верховный суд, с ней чисто юридически неправильно поступили. То, что жилье, - ладно. А то, что деньги, - это неправильно. За право проживания, она ведь жила с внучкой, куда ей было идти?», — заключила она.

Хирург Паруйр Минасян высказал свое мнение на предмет эфективности операции на носу Алисы.

«Нужно визуально смотреть, в каком состоянии перегородка, можно ли сделать нос из реберного хряща. Но есть момент - аутоиммунное заболевание, в таком случае можно взять лоскут, закрыть, что-нибудь придумать. Возможно, все повторится, потому нет смысла делать операцию», — предположил Паруйр Минасян.