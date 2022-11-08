«Московский комсомолец»: по 100-рублевой купюре можно следить за ее владельцем

Вскоре после выхода новой 100-рублевой купюры авторитетное издание «Московский комсомолец» заявило о том, что по этой банкноте можно вести слежку за ее собственником.

По мнению авторов статьи, новая купюра достоинством 100 российских рублей позволяет не только следить за держателем, но и дистанционно аннулировать наличные деньги. Однако в реальности подобное, хоть в принципе и осуществимо, но на практике не нужно.

Теоретически отслеживать хождение любых, а не только 100-рублевых банкнот можно по уникальному номеру, который есть у каждой купюры. Считывать его могут банкоматы, терминалы, кассовые аппараты в магазинах. Но это требует крупных вложений, а практического смысла не имеет (даже если купюра имеет криминальную историю, она за короткое время может пройти через сотни рук). Единственное, для чего это теоретически могло бы потребоваться — выявление фальшивых денег, но они и так быстро распознаются сразу при попадании к кассиру или в банкомат.

Еще один интересный реквизит, который имеется на российских банкнотах — это QR-код. Есть мнение, что он может использоваться для слежения за владельцами купюр. В реальности это совершенно безобидный реквизит, который к тому же не уникален: при его сканировании открывается страница Центробанка с описанием соответствующей купюры.

Поэтому предположения о слежке за людьми с помощью 100-рублевых или еще каких-либо купюр не имеют ничего общего с реальностью.