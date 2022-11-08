Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной

Об этом журналистам стало известно от осведомленных источников в кремлевской администрации.

На условиях анонимности они рассказали, что в последнее время в Кремле активизировалось обсуждение возможного перемирия России и Украины, что обусловлено, помимо сложной ситуации на фронте для обеих сторон, также предстоящим приходом зимы.

Сообщается, что в ближайшие часы с экстренным заявлением по данному поводу выступит президент Российской Федерации Владимир Путин. При этом о содержании данного выступления никакой информации не поступало.

В последние дни тема возможного перемирия между Россией и Украиной неоднократно поднималась разными средствами массовой информации, но какой-либо конкретики ни одно издание не сообщило.