Путин присвоил звание героя РФ Михаилу Васильеву
Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России священнику Михаилу Васильеву.
8 ноября в указе опубликованным на официальном сайте Кремля сообщается, что Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно священнику Московской епархии Михаилу Васильеву «за мужество и героизм проявленные во время исполнения гражданского долга» звание Героя Российской Федерации.
Ранее епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщал, что протоиерей погиб 6 ноября на специальной военной операции на территории Украины при исполнении своих обязанностей, так же стоит отметить, что Васильев был награждён орденом Мужества, орденом Преподобного Сергия Радонежского |||, медалью за заслугу перед Отечеством ||| степени.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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