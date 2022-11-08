Путин присвоил звание героя РФ Михаилу Васильеву

Президент Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России священнику Михаилу Васильеву.

8 ноября в указе опубликованным на официальном сайте Кремля сообщается, что Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении посмертно священнику Московской епархии Михаилу Васильеву «за мужество и героизм проявленные во время исполнения гражданского долга» звание Героя Российской Федерации.

Ранее епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщал, что протоиерей погиб 6 ноября на специальной военной операции на территории Украины при исполнении своих обязанностей, так же стоит отметить, что Васильев был награждён орденом Мужества, орденом Преподобного Сергия Радонежского |||, медалью за заслугу перед Отечеством ||| степени.