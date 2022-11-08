Reuters: Италия готовит новый пакет военной помощи Украине
2022-11-08 22:11
Правительство Италии готовит новый пакет военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО.
8 ноября информационное агентство Reuters, со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя итальянской правительственной коалиции, сообщило о готовящейся поставке военной помощи от Италии для Украины.
Итальянский чиновник утверждает, что Киев получит системы противовоздушной обороны, включая франко-итальянские ЗРК средней дальности SAMP/T и итальянские Aspide, а также переносные ракеты Stinger от Рима.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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