После изгнания Гарика Харламова комик Денис Дорохов предложил заменить собой в Comedy Club и Павла Волю

Артист заявил, что у них много общего: он так же талантлив, примерный семьянин и него «тоже лицо подонка».

Известие, что Гарик Харламов ушел с поста ведущего Comedy Club огорчило поклонников шоу и фанатов артиста. Артист не стал говорить о причинах внезапного ухода, сославшись на то, что настало время уступить дорогу другим.

"Все! Отмучился! Нужно уступать дорогу молодым! Газуй, Бебер! А я спать", - так Гарик прокомментировал назначение Андрея Бебуришвили, сообщает КП.

После ухода Харламова появился претендент на место его соведущего - Павла Воли. Денис Дорохов предложил заменить его собой. Мужчина заявил, что у него талант не меньший. И он тоже примерный семьянин.

"Гарик Харламов ушел из Comedy, дал дорогу молодым. Мне кажется, Бебур неплохо справляется. Я подумал, что и Пашу Волю тоже надо заменить. Не знаю, например, мной! А что, у меня тоже лицо подонка, пусть не гламурного, но все же. В конце концов, Эльвира (жена), я люблю тебя!" - раззадорился артист.

К слову, Харламов, оценил дебют своего преемника. "Не ожидал такой реакции общественности на замену моей скромной персоны на не очень скромную персону Бебуришвили в рамках Comedy Club. Спасибо! Не ругайте Бебура, он хороший!" - попросил Гарик.