The Atlantic: в Тайване допустил вторжение Китая в ближайшее время

Президент Тайваня Цай Инвэнь считает возможным вторжения Китая на территорию страны в ближайшее время.

8 ноября американский журнал The Atlantic сообщил о том, что действующий президент Тайваня Цай Инвэнь убеждена в высокой вероятности вторжения Китая на остров в «самое ближайшее время».

Ранее, главнокомандующий ВМС США Майкл Гилдей заявил, что вторжение Китая на Тайвань может произойти в период до 2024 года, ввиду нынешней ситуации вокруг острова.