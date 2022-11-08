The Atlantic: в Тайване допустил вторжение Китая в ближайшее время
2022-11-08 22:21
Президент Тайваня Цай Инвэнь считает возможным вторжения Китая на территорию страны в ближайшее время.
8 ноября американский журнал The Atlantic сообщил о том, что действующий президент Тайваня Цай Инвэнь убеждена в высокой вероятности вторжения Китая на остров в «самое ближайшее время».
Ранее, главнокомандующий ВМС США Майкл Гилдей заявил, что вторжение Китая на Тайвань может произойти в период до 2024 года, ввиду нынешней ситуации вокруг острова.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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